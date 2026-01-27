Τρίκαλα: Τα δύο σενάρια της φονικής έκρηξης και οι καταθέσεις των μαρτύρων

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία.

Η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στα Τρίκαλα έχει παγώσει το πανελλήνιο. Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων η μία αγνοείται ακόμα από τη φωτιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε. Η βάρδια θα αποτελούνταν κανονικά από 30 άτομα ωστόσο μειώθηκε στα 12 επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr