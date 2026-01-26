Μινεάπολη: Η «γυναίκα με το ροζ παλτό» που κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

Τι συνέβη στη βασική μάρτυρα της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι; Η «γυναίκα με το ροζ παλτό» αφηγείται την ιστορία της αφού κατέγραψε θανατηφόρα πυροβολισμούς από τη Συνοριακή Φρουρά στη Μινεάπολη

Η γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο με τον διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι να πυροβολείται και να σκοτώνεται από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης κατέθεσε μια οδυνηρή μαρτυρία για όσα είδε. Ο 37χρονος νοσηλευτής δέχθηκε έως και 10 πυροβολισμούς το Σάββατο, ενώ ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος, την ώρα που οι υπάλληλοι της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Βίντεο τον δείχνουν να βιντεοσκοπεί πράκτορες με το τηλέφωνό του καθώς συλλαμβάνουν μια διαδηλώτρια, προτού τον ρίξουν ξαφνικά στο έδαφος γύρω στις 9 π.μ. και ένας πράκτορας αρχίσει να πυροβολεί. Τα κοντινά πλάνα υψηλής ευκρίνειας που ανέβασε μια γυναίκα λίγα μόλις μέτρα μακριά, φώτισαν το περιστατικό.

