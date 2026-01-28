Kaspersky Premium, μία απόλυτα ολοκληρωμένη πρόταση προστασίας στο διαδίκτυο

Το Kaspersky Premium μπορεί να σας καλύψει στα πάντα

Το Kaspersky Premium είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα ψηφιακής προστασίας, φτιαγμένη για τον σύγχρονο χρήστη που κάνει σχεδόν τα πάντα online: δουλειά, αγορές, πληρωμές και διαχείριση λογαριασμών του, gaming και social. Δεν είναι απλά «ένα ακόμα antivirus», αλλά ένα πακέτο που αναλαμβάνει να προστατεύσει συσκευές, ιδιωτικότητα και ψηφιακή ταυτότητα, χωρίς να χρειάζεται να γίνεις expert στην ασφάλεια για να το αξιοποιήσεις.

Στον πυρήνα του, το Kaspersky Premium χρησιμοποιεί μια πολυεπίπεδη μηχανή προστασίας που «τρέχει» μόνιμα στο παρασκήνιο και ελέγχει ό,τι συμβαίνει στον υπολογιστή. Σκανάρει αρχεία, εφαρμογές, downloads και websites σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας ιούς, malware, trojans, spyware και ransomware πριν προλάβουν να κάνουν ζημιά.

Αν κάτι του φανεί ύποπτο, το μπλοκάρει επιτόπου ή το βάζει σε καραντίνα για να μη μολύνει το σύστημα. Παράλληλα, ελέγχει τα links και τα emails που ανοίγεις, ώστε να μη την πατήσεις με phishing σελίδες που μιμούνται τράπεζες ή γνωστές υπηρεσίες. Το σύστημα βασίζεται σε συνδυασμό signature-based ανίχνευσης (γνωστές απειλές) και cloud-based μηχανικής μάθησης για νέες, άγνωστες επιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενημερώνεται συνεχώς, χωρίς εσύ να κάνεις κάτι πέρα από τα κλασικά updates.

Εκτός από την κλασική ασφάλεια, το Premium χτίζει και γύρω από την ιδιωτικότητα και την ταυτότητά σου. Με το Unlimited VPN κρυπτογραφεί την κίνησή σου, κρύβει την IP και σε προστατεύει ειδικά σε δημόσια Wi Fi, ενώ σου ανοίγει πρόσβαση σε περιεχόμενο από άλλες χώρες.

Με το Password manager αποθηκεύει με ασφάλεια τους κωδικούς σου, δημιουργεί δυνατούς συνδυασμούς και κάνει auto-fill σε sites και apps. Τέλος, με το Identity & data leak protection σκανάρει το internet και το dark web για διαρροές email, λογαριασμών ή άλλων στοιχείων και σε ειδοποιεί για να δράσεις πριν γίνει ζημιά.

Για όσους, δε, έχουν οικογένεια, υπάρχουν και εργαλεία γονικού ελέγχου, με φιλτράρισμα περιεχομένου, έλεγχο χρόνου οθόνης και δυνατότητα εντοπισμού συσκευών των παιδιών.

Ένα βασικό άγχος με τέτοιες σουίτες είναι μήπως επιβαρύνουν ιδιαίτερα έναν υπολογιστή. Το Kaspersky Premium έχει ενσωματωμένα εργαλεία βελτιστοποίησης που βοηθούν την απόδοση αντί να την επιβαρύνουν. Περιλαμβάνει καθαρισμό δίσκου, έλεγχο κατάστασης του σκληρού, διαγραφή άχρηστων ή διπλότυπων αρχείων και εργαλεία για να αφαιρείς εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς.

Υπάρχει επίσης “Entertainment” ή “Game mode” που μειώνει ειδοποιήσεις και έντονα pop ups όταν παίζεις ή βλέπεις κάτι σε full screen, ώστε να μην σου κόβει τη φάση την ώρα του gaming ή του streaming. Ο σχεδιασμός του interface είναι απλός, με βασικό κεντρικό panel όπου βλέπεις την κατάσταση ασφάλειας, κάνεις scan, ανοίγεις VPN ή password manager με 1 2 clicks.