Η αναβάθμιση της Siri με το Gemini της Google θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα

Μέσα στον Φεβρουάριο θα δούμε την αναβαθμισμένη Siri της Apple

Η Apple ετοιμάζει την μεγάλη επιστροφή της Siri με νέα, ανανεωμένη μορφή που θα ενισχυθεί από την τεχνολογία Gemini της Google, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mark Gurman από το Bloomberg.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αποκαλύψει αυτή την εξελιγμένη Siri στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου, δείχνοντας τα πρώτα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεργασίας της με την Google και παρουσιάζοντας επιδείξεις των δυνατοτήτων που ενεργοποιούνται από το Gemini.

Αυτή η νέα Siri θα ενσωματωθεί αρχικά στο iOS 26.4, το οποίο μπαίνει σε beta δοκιμές τον Φεβρουάριο και αναμένεται να διατεθεί σε όλους τους χρήστες επίσημα τον Μάρτιο ή τις αρχές Απριλίου, ενώ η Apple ετοιμάζει την επίσημη μεγάλη παρουσίασή του στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της το καλοκαίρι του 2026.

Η νέα έκδοση θα συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα AI chatbot παρόμοιο με το ChatGPT της OpenAI, χάρη στην ενσωμάτωση του Gemini, και θα φέρει μαζί της και νέα χαρακτηριστικά Apple Intelligence, τα οποία θα φτάσουν με το iOS 27, iPadOS 27 και macOS 27 σε beta εκδόσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Η Apple είχε ανακοινώσει την επόμενη γενιά Siri από το WWDC 2024, και τώρα φαίνεται ότι η συνεργασία με Google δίνει την ώθηση που χρειαζόταν.