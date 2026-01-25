Γιατί επλήγησαν οι «ακριβές περιοχές» στην Αθήνα μετά την κακοκαιρία: Η εκτίμηση Λέκκα

Όλα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη (21/1) μετά την κακοκαιρία.

Στις σαρωτικές πλημμύρες της Γλυφάδας, της Βούλας και των υπόλοιπων περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία της Τετάρτης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνει ότι ακόμα και η μεταγενέστερη πρόβλεψη ή καταπολέμηση παραγόντων δεν είναι αρκετή για να διορθώσει πλήρως τα προβλήματα. «Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου έχει γίνει μεταγενέστερα κάποιου είδους πρόβλεψη, για παράδειγμα κάποια αντιπλημμυρικά έργα, πολλές φορές αυτή δεν είναι αρκετή να καλύψει όλο το εύρος των εντάσεων των φαινομένων. Σίγουρα μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις, αλλά όχι να τις εκμηδενίσει».

