Ozaa, το ιδανικό mouse για χρήση σε πολλές συσκευές (video)

Γνωρίστε το Trust Ozaa, το νέο mouse για πολλές χρήσεις και συσκευές

Το Trust Ozaa Compact Multi-Device Wireless Mouse είναι ο ιδανικός σύντροφος για όποιον ζει στη γρήγορη καθημερινότητα, συνδέοντας laptop, tablet και PC χωρίς να χάνει χρόνο σε καλώδια και ρυθμίσεις. Με συμπαγή μέγεθος 64x105x37 χιλιοστά και βάρος μόλις 68 γραμμάρια, χωράει άνετα στην τσέπη ή δίπλα στο power bank, ενώ το εργονομικό του design εξασφαλίζει σταθερή κίνηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια –από γραφείο μέχρι καναπέ.

Τι το κάνει ξεχωριστό; Σύνδεση σε έως τρεις συσκευές ταυτόχρονα μέσω ενός USB 2.4GHz receiver (αποθηκεύεται στο εσωτερικό του) ή Bluetooth, με πάτημα ενός κουμπιού για εναλλαγή, κάτι που το κάνει τέλειο για multitasking, από Excel σε browser και πίσω στο mobile. Τα 6 κουμπιά, συμπεριλαμβανομένων side buttons και dedicated DPI switch (800/1600/3200 DPI), δίνουν ακρίβεια για gaming, editing ή απλή πλοήγηση, με οπτικό αισθητήρα που πιάνει κάθε κίνηση χωρίς λάθος.

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζει μέσω USB-C και διαρκεί έως ένα μήνα, με μια LED ένδειξη να χρησιμοποιείται όταν πέφτει η ζωή της μπαταρίας και τον διακόπτη on/off να λειτουργεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Φτιαγμένο από 60% ανακυκλωμένα πλαστικά, ταιριάζει σε όποιον νοιάζεται για το περιβάλλον χωρίς να θυσιάζει τις επιδόσεις. Είναι συμβατό με Windows 10/11, macOS, Android, iOS/iPadOS και Chrome OS, ενώ καλύπτει PC, MacBook, gaming rig ή tablet, χωρίς εξαιρέσεις.

Με κόστος γύρω στα 30-40€, προσφέρει premium χαρακτηριστικά premium μοντέλων: ευελιξία multi-device, αθόρυβη λειτουργία και φορητότητα για on-the-go επαγγελματίες, travelers ή gamers. Μπορείτε να το γνωρίσετε καλύτερα μέσα από το επίσημο site του.