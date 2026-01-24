Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια, με τις αρχές να συλλαμβάνουν σήμερα την μητέρα και τον πατέρα του Φανούρη Καργάκη.

Νέες εξελίξεις προκύπτουν στα Βορίζια καθώς συνελήφθησαν σήμερα (24/1) οι γονείς του Φανούρη Καργάκη.

Όπως αναφέρει το cretalive, η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε από τα πυρά στα Βορίζια, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

