Ξεκίνησε να βλέπει πορνό στα 7 του και ο εθισμός ξέφυγε από κάθε έλεγχο

Μια μαρτυρία για τον εθισμό στην πορνογραφία από μικρή ηλικία και τις σοβαρές συνέπειές του, με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση.

Όταν ο Μπράντλεϊ (ψευδώνυμο) αναζήτησε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές με το ανθρώπινο σώμα, σε ηλικία μόλις επτά ετών, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η παιδική περιέργεια θα εξελισσόταν σε έναν μακροχρόνιο εθισμό.

Κατά την εφηβεία, η κατανάλωση πορνογραφικού υλικού έγινε σταδιακά καθημερινή συνήθεια και, όπως περιγράφει, ένα «ασφαλές καταφύγιο». Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η ανάγκη για όλο και πιο έντονα ερεθίσματα τον οδήγησε σε υπερβολή, φτάνοντας – σύμφωνα με τον ίδιο – να αφιερώνει έως και οκτώ ώρες την ημέρα σε αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Στο σχολικό περιβάλλον, οι συζητήσεις με συνομηλίκους για πορνογραφικό περιεχόμενο ήταν συχνές, δημιουργώντας, όπως λέει, έναν «κλειστό κύκλο» που ενίσχυε τη συμπεριφορά αυτή. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν γνώριζε την πραγματική έκταση που θα μπορούσε να πάρει.

Με τα χρόνια, η συνεχής έκθεση οδήγησε σε απευαισθητοποίηση και αναζήτηση ολοένα και πιο ακραίου υλικού. Παρότι εξωτερικά η ζωή του έμοιαζε σταθερή - με επαγγελματική επιτυχία και κοινωνική προσαρμογή - ο ίδιος περιγράφει έναν εσωτερικό κύκλο ενοχής και ντροπής που επαναλαμβανόταν.

Δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε ξεπέρασε το όριο, όμως η πορεία αυτή κατέληξε στη σύλληψή του για πρόσβαση σε παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. «Η αίσθηση ήταν στιγμιαία έντονη και αμέσως μετά ερχόταν η κατάρρευση», αναφέρει, περιγράφοντας την εμπειρία ως έναν εθισμό που κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

«Ήταν σαν να έκανες χρήση μαριχουάνας και έφτανες μέχρι το κρακ κοκαΐνης. Ξαφνικά η ευφορία ήταν μόλις 10 φορές μεγαλύτερη», παραδέχεται. «Ένιωθες υπέροχα εκείνη τη στιγμή και την επόμενη στιγμή ήσουν σε μια φάση κατάρρευσης, κάτι που συνέβαινε πολύ σύντομα μετά».

Μετά τη σύλληψη και την επιβολή ποινής με αναστολή, ο Μπράντλεϊ ήρθε σε επαφή με τη γραμμή βοήθειας του Ιδρύματος Lucy Faithfull. Εκεί, όπως λέει, βρήκε υποστήριξη χωρίς στιγματισμό, γεγονός που τον ώθησε να ξεκινήσει συστηματική θεραπεία. Τα τελευταία τρία χρόνια συμμετέχει σε ψυχοθεραπεία και ομάδες υποστήριξης, επιχειρώντας να κατανοήσει τις βαθύτερες αιτίες της συμπεριφοράς του.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, αναγνωρίστηκαν ζητήματα όπως η συναισθηματική απομόνωση, η ανάγκη για επιβεβαίωση και οι δυσκολίες στη δημιουργία στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Ο ίδιος εκτιμά ότι παράγοντες όπως η νευροδιαφορετικότητα και οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις συνέβαλαν στην απομάκρυνσή του από το κοινωνικό περιβάλλον και στην προσκόλληση στον ψηφιακό κόσμο.

Σήμερα, δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο και ότι επιδιώκει τη δημιουργία ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων. Επέλεξε να μοιραστεί την ιστορία του δημόσια με στόχο να αναδείξει τους κινδύνους της πρώιμης έκθεσης στην πορνογραφία και τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης.

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις προστασίας παιδιών και ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, απαιτείται ευρύτερη ενημέρωση και ανοιχτός δημόσιος διάλογος γύρω από τις επιπτώσεις της πορνογραφίας, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες.

