Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν γίνεται όποτε λέμε μια άποψη να ρίχνετε κατάρες»

Η Ανθή Βούλγαρη σχολιάζει τη συμπεριφορά πολλών τηλεθεατών και αναγνωστών που στρέφονται κατά δημοσιογράφων όταν διαφωνούν με τις απόψεις που εκφράζουν.

Στη συμπεριφορά πολλών τηλεθεατών και αναγνωστών που στρέφονται κατά δημοσιογράφων και ατόμων που εκφράζουν απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνούν αναφέρθηκε η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη, με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού που ξεσήκωσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Στο σχόλιό της στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν γίνεται όποτε λέμε μία άποψη να ρίχνετε κατάρες και να κηρύσσετε τον πόλεμο».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr