Νόσος Πάρκινσον: Τα «αόρατα» σημάδια, το στίγμα και η αλήθεια

Καθηγητές νευρολογίας και φροντιστές εξηγούν και μιλούν για τις νέες θεραπείες. Τι είναι η νόσος Πάρκινσον. Τα αίτια και τα συμπτώματα.

Η νόσος Πάρκινσον είναι μια αόρατη -για πολλούς- μάχη, που εξελίσσεται σιωπηλά μέσα στο σώμα και τον εγκέφαλο, αλλά χαράζει βαθιά την καθημερινότητα ασθενών και οικογενειών. Συχνά, το βλέμμα του περαστικού δεν διακρίνει τίποτα «διαφορετικό»∙ το σώμα μοιάζει ήρεμο, η κίνηση κάποιες στιγμές φυσιολογική, η αναπηρία όμως είναι εκεί, κρυμμένη σε παύσεις, τρέμουλα, πτώσεις, απώλεια ρυθμού, κόπωση και μια σταθερή αγωνία για το «αν θα τα καταφέρω σήμερα».

Πίσω από τα κλινικά εγχειρίδια και τις ιατρικές ορολογίες, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται 10 λεπτά για να διανύσουν ένα μέτρο, που δεν μπορούν να βγουν μόνοι από την μπανιέρα, που φοβούνται να διασχίσουν έναν πολυσύχναστο δρόμο, που ντρέπονται να πουν δυνατά τη λέξη «Πάρκινσον».​

