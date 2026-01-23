Ξεχνάς συνέχεια πράγματα; Πώς να αλλάξεις αυτή τη συνήθεια, σύμφωνα με την επιστήμη

Δεν είσαι ο μόνος, που όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο ξεχνά. Ναι, πρόκειται για κάτι πολύ ενοχλητικό, που μπορείς να περιορίσεις, ακολουθώντας τη συμβουλή της επιστήμης.

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε ένα πράγμα, καθώς μεγαλώνουμε, αυτό θα ήταν να ενισχύσουμε τη μνήμη μας, προκειμένου να σταματήσουμε - επιτέλους - να ξεχνάμε. Αν το βιώνεις, τότε γνωρίζεις πόσο ενοχλητικό είναι. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, το γεμάτο πρόγραμμα, η κούραση, το άγχος, αλλά και το πέρασμα του χρόνου, επηρεάζουν τη μνήμη του ανθρώπου χωρίς - πολλές φορές - ούτε ο ίδιος να το συνειδητοποιεί. Το υπερφορτωμένο πρόγραμμα τον ωθεί συχνά να ξεχνάει πράγματα - δημιουργώντας δυσκολίες ή προβληματάκια στην καθημερινότητά του.

Σε περίπτωση που ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, η επιστήμη έχει φροντίσει για εσένα. Μελέτες έδειξαν, πως υπάρχει ένας απλός, εύκολος και μη χρονοβόρος τρόπος να προστατεύσεις τη μνήμη σου, εμποδίζοντας την απώλειά της. Όχι, δεν σχετίζεται με την ιατρική, ούτε πρόκειται να επιβαρύνει το σώμα σου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συνήθεια, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως πλέον, με την άνθιση της τεχνολογίας, έχει αντικατασταθεί από τα κινητά, τα iPad και τους υπολογιστές. Σε τι αναφερόμαστε; Στη γραφή με το χέρι.

