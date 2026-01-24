Η κομβική ηλικία για τη ζωή μας δεν είναι αυτή που νομίζεις: Τότε, βιώνεις την απόλυτη ευτυχία

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία, κατά την οποία νιώθουμε περισσότερο ευτυχισμένοι και έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μας.

Κάθε δεκαετία αποτελεί και ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το να μεγαλώνεις είναι ένα δώρο: αποκτάς σοφία, αποκομίζεις νέες εμπειρίες, ζεις πιο ουσιαστικές στιγμές και εξελίσσεσαι μέσα από τα βιώματα και τις διαδρομές που επιλέγεις (ή σε επιλέγουν) να περπατήσεις. Η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός, που δεν πρέπει να μας καθορίζει, αλλά να μας θυμίζει, πόσο τυχεροί είμαστε, που έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε - ακόμα και τις δυσκολίες.

Από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι τα βαθιά γεράματα περνάμε από διάφορες φάσεις, που όλες έχουν κάτι να προσφέρουν στον πυρήνα μας. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο ικανοποιημένοι γινόμαστε από τη ζωή μας. Το πέρασμα του χρόνου μάς παρέχει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε όσα θέλουμε, να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας και να επιτεύξουμε τους στόχους μας. Κάθε βίωμα ανοίγει ένα καινούργιο πεδίο σκέψης, μας τροφοδοτεί με φρέσκια ενέργεια και μας ωριμάζει.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr