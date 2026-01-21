Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Αττική - Προειδοποίηση για περιορισμό μετακινήσεων

Ήχησε το 112 στην Αττική, καθώς υπάρχει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Τι αναφέρεται στο μήνυμα.

Ήχησε το 112 στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, με ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώσεις ανέμους, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr