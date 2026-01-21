To Marathon έρχεται με συλλεκτικό DualSense Controller και Pulse Elite Headset

Το Marathon της Bungie θα φέρει και συλλεκτικά αντικείμενα από το PlayStation.

Η Bungie επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του extraction shooter Marathon στις 5 Μαρτίου 2026 για PS5, Xbox Series X|S και PC via Steam.

Ο τίτλος θα συνοδευτεί από ένα limited edition DualSense controller και ένα συλλεκτικό Pulse Elite headset με θεματικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από το sci-fi σύμπαν του Tau Ceti IV, με καθαρές γραμμές, έντονα neon πράσινα-ροζ σχήματα και βιομηχανικά μοτίβα.

Το Marathon Limited Edition DualSense θα κοστίζει €84.99 και θα είναι διαθέσιμο από τις 5 Μαρτίου, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν από τις 29 Ιανουαρίου.

Το Pulse Elite headset θα πωλείται αποκλειστικά στις ΗΠΑ για $169.99 και μόνο μέσω του PlayStation Direct.

Ο σχεδιασμός τους ταιριάζει αρμονικά με το παιχνίδι, και τα κάνει να φαίνονται σαν αντικείμενα από τον κόσμο του Marathon, ενισχύοντας την εμπειρία.