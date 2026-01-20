Υπόθεση Κικής Κούσογλου: Τη στραγγάλισε και έβγαινε στη Νικολούλη αναζητώντας την

Η υπόθεση της Κικής Κούσογλου που στραγγαλίστηκε το 2005 από τον σύντροφό της, Δάνο Μουρατίδη, ο οποίος, εξαφάνισε το πτώμα και μετά έβγαινε στη Νικολούλη και έκανε έκκληση να βρεθεί!

Επί τέσσερις μήνες έδινε παράσταση μπροστά στις κάμερες και αναζητούσε στην Αγγελική Νικολούλη την κοπέλα που είχε στραγγαλίσει και θάψει.

Η στυγερή γυναικοκτονία της Κικής Κούσογλου στη Βέροια, το 2005 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η 20χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, Δάνο Μουρατίδη, ο οποίος σχεδίασε στη συνέχεια την εξαφάνιση του πτώματός της.

Η εξαφάνιση απασχόλησε τις Αρχές, αλλά και την κοινή γνώμη, έντονα καθώς η υπόθεση παρουσιάστηκε και στην τηλεόραση και πήρε διαστάσεις.

Η 20χρονη Κική Κούσογλου, που ζούσε στη Βέροια, εξαφανίζεται μυστηριωδώς τον Απρίλιο του 2005. Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε σχολάσει από την καφετέρια όπου εργαζόταν και θα συναντιόταν με τον Δάνο Μουρατίδη, επί 5 χρόνια σύντροφό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

