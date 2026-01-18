Επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο: Πληροφορίες για τραυματία

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση διάσωσης που λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα στον Ταΰγετο.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού διάσωσης οκτώ ορειβατών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα από χαράδρα στον Ταΰγετο.

Οι ορειβάτες, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν στη χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr