Επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο: Πληροφορίες για τραυματία

Επιμέλεια:  Newsroom
Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση διάσωσης που λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα στον Ταΰγετο.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού διάσωσης οκτώ ορειβατών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα από χαράδρα στον Ταΰγετο.

Οι ορειβάτες, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν στη χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα.

@Photo credits: eurokinissi
