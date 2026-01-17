5 σημάδια ότι καταπιέζεις πολύ τα παιδιά σου, σύμφωνα με ψυχολόγο του Harvard

Η Dr. Meredith Elkins, κλινική ψυχολόγος στην Ιατρική Σχολή του Harvard, προειδοποιεί ότι η υπερβολική εμπλοκή (overparenting) στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα στα παιδιά

Η καταπίεση στην ανατροφή ενός παιδιού μπορεί να μεταμφιέζεται σε υπερπροστατευτικότητα. Σκέψου, είναι η κλασική εικόνα που βλέπουμε καθημερινά: Ένα παιδί δυσκολεύεται με μια εργασία ή νιώθει αναστατωμένο για κάτι που συνέβη στο σχολείο.

Πριν καν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του, ένας γονιός που ίσως το «καταπιέζει» χωρίς να το καταλαβαίνει, θα ορμήσει αμέσως πάνω του με έτοιμες λύσεις. Στο μυαλό του, αυτό σημαίνει «καλός γονέας». Θέλει να προστατέψει και να διευκολύνει το παιδί του.

Ωστόσο, όταν αυτή η διάσωση γίνεται ρουτίνα, άθελά του ένας γονέας μπορεί να υπονομεύσει τις δεξιότητες που χρειάζονται τα παιδιά του για να χτίσουν αυτοπεποίθηση. Η ανατροφή παιδιών και η ανθεκτικότητα είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, αλλά η ισορροπία είναι λεπτή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr