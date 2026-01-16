Το δώρο του ΠτΔ στον κυβερνήτη του Κίμωνα, το θρυλικό Αβέρωφ και η αλήθεια για το νέο κόμμα Σαμαρά 

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τα παρασκήνια της υποδοχή της φρεγάτας Κίμων από την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία.

Ξεκινώ από τα παραλειπόμενα της υποδοχής του Κίμωνα στα ελληνικά νερά και στην παρουσία των επισήμων (Τασούλας, Μητσοτάκης, Δένδιας, Α/ΓΕΕΘΑ κλπ) εν πλω. Χθες λοιπόν ο Κώστας Τασούλας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οδηγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου, κάτω από τη γέφυρα. Εκεί η πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη και απαιτείται άδεια.

Απαγορεύεται κάθε φωτογράφιση και τα κινητά πρέπει να είναι κλειστά. Άνθρωπος που γνωρίζει μιλάει για αριθμό αξιωματικών, απολύτως αφοσιωμένων επάνω σε μεγάλες οθόνες και υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα.

Πρόεδρος και πρωθυπουργός ξεναγήθηκαν από τον κυβερνήτη και στη συνέχεια χαιρέτησαν εγκάρδια τους αξιωματικούς έναν προς έναν εκφράζοντας μαζί και τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα.

