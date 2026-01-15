Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»

Παίκτης στο Ρουκ Ζουκ, αφού έριξε τα «δίχτυα» του στη Ζέτα Μακρυπούλια, στη συνέχεια έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη.

Σίγουρα δεν ήταν η πρώτη φορά που παίκτης του Ρουκ Ζουκ φλέρταρε τη Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά αυτή τη φορά είχαμε… ανατροπή αφού σε επόμενο επεισόδιο έκανε πρόταση γάμου στην γκεστ, Δέσποινα Καμπούρη.

Από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε, ο Νίκος δεν έκρυψε ότι είναι μεγάλος φαν της Ζέτας Μακρυπούλια και ότι θέλει να φύγει και εκείνη μαζί με τους (εννοώντας την ομάδα του) μετά το παιχνίδι με την παρουσιάστρια να αντιδρά όπως πάντα με… χαμόγελο και να το ρίχνει στο χιούμορ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr