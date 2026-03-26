Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda για πρώτη φορά στη Σπάρτη: Μια ολοκληρωμένη εμπειρία διεθνών προδιαγραφών

Δεν πρόκειται απλώς για έναν ποδηλατικό αγώνα. Πρόκειται για μεταφορά διεθνών προτύπων οργάνωσης και εμπειρίας στο ελληνικό περιβάλλον.

Στις 4 Απριλίου 2026, η Σπάρτη φιλοξενεί για τέταρτη χρονιά L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda, τη μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα με την επίσημη αδειοδότηση του Tour de France.

Η σύνδεση με το Tour de France δεν είναι συμβολική. Μεταφράζεται σε συγκεκριμένα standards:

πλήρως κλειστούς δρόμους

οργανωμένη τεχνική και ιατρική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής

Bike Service Support

οργανωμένους σταθμούς υδροδοσίας και τροφοδοσίας

αγωνιστικές προκλήσεις τύπου KOM και Sprint

δυνατότητα πρόκρισης στο L’Étape du Tour στη Γαλλία

και κυρίως, την εγγύηση της ευΖΗΝ feelόsophy σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, καθώς η ευΖΗΝ feelόsophy διοργανώνει μεταξύ άλλων το IRONMAN® 70.3® και το B2Run Aθens

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει δύο απαιτητικές αγωνιστικές διαδρομές, σχεδιασμένες ώστε να δοκιμάζουν αντοχή και στρατηγική, αλλά και ένα Fun Ride ανοιχτό σε όλους, αναδεικνύοντας τη χαρά της συμμετοχής και τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Η εμπειρία όμως δεν τελειώνει στη γραμμή τερματισμού.

Το L’Étape Village μετατρέπει τη Σπάρτη σε κόμβο ποδηλατικής κουλτούρας, με EXPO εξοπλισμού, ενεργοποιήσεις συνεργατών και περιβάλλον που συνδυάζει αγωνιστική ένταση με γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο αγώνας γίνεται διήμερη εμπειρία για riders, συνοδούς και επισκέπτες.

Η Kosmocar-SKODA, στον ρόλο του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης και Επίσημου Mobility Partner για 4η συνεχή χρονιά, θα έχει δυναμική παρουσία με τα εμβληματικά SKODA Cars να ηγούνται των διαδρομών, με μια μοναδική διαδραστική εμπειρία στο L’Etape Village στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης αφιερωμένη στον κόσμο της ποδηλασίας για όλους και με τη φετινή SKODA Cycling Team στο επίκεντρο

Οι αθλητές θα απολαμβάνουν απόλυτη υποστήριξη σε κάθε πεταλιά της διαδρομής: η ενέργεια της ΔΕΗ που οδηγεί πιο γρήγορα σε ένα βιώσιμο μέλλον, το AVRA WAVE θα φροντίζει για την ενυδάτωσή τους, η Top Cycles παρέχει ποδηλατική υποστήριξη, η GU Energy Greece, η Heineken 0.0 και η Bella Frutta & Orsero θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια των αθλητών, η ΕΠΟΜΕΑ και η Cobra Center συμβάλλουν στην ασφάλεια της διοργάνωσης, ενώ η Kassimatis Cycling αναλαμβάνει το αθλητικό outfit των αθλητών.

Η συνολική διεξαγωγή του αγώνα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα της διοργάνωσης.

Το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης και με τη στήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου και των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης υπόσχεται να μετατρέψει τη Σπάρτη στο απόλυτο ποδηλατικό hotspot, χαρίζοντας σε όλους αυθεντικά Tour de France vibes!

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα διεκδικεί ενεργότερο ρόλο στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη, διοργανώσεις που λειτουργούν με δομή, συνέπεια και διεθνή πρότυπα δεν είναι απλώς αθλητικά γεγονότα. Είναι επένδυση σε επίπεδο.

