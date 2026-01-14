Το Adolescence θα επιστρέψει με 2η σεζόν στο Netflix, αλλά όχι σύντομα

Η δεύτερη σεζόν δεν θα είναι, βέβαια, μια συνέχεια, αλλά αφήγηση μιας νέας ιστορίας

Το Adolescence έγινε η 2η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Netflix, με πάνω από 146 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 91 ημέρες. Η σειρά του Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν επηρεάσε σε μεγάλο βαθμό τους θεατές και άνοιξε τον δημόσιο διάλογο για τον εκφοβισμό, την κουλτούρα των incel και την τοξικότητα στα social media. Ο σκοτεινός κόσμος της εφηβείας μπήκε στο επίκεντρο, ωστόσο χρειάζεται κάτι παραπάνω από μία σειρά στην streaming πλατφόρμα για να μπορέσουν να γίνουν σημαντικά βήματα.

Όπως και να ‘χει, το Adolescence χάρισε στον Όουεν Κούπερ μία θέση στον χώρο της υποκριτικής, με μία ερμηνεία που συνοδεύτηκε με αρκετά βραβεία. Πρόσφατα ο 16χρονος βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες, γράφοντας για ακόμη μια φορά ιστορία.

