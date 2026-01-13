Η Apple και πάλι στην κορυφή των κατασκευαστών smartphones στην παγκόσμια αγορά

Η Apple ξεπέρασε την Samsung και παραμένει Νο1 στα smartphones

Η παγκόσμια αγορά smartphones κατέγραψε αύξηση 2% στις αποστολές το 2025 σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας το δεύτερο συνεχές έτος ανάπτυξης μετά από χρόνια στασιμότητας και πτώσεων. Η Apple ανέβηκε στην πρώτη θέση με μερίδιο 20%, δηλαδή ένα στα πέντε smartphones που εστάλησαν διεθνώς έφερε το λογότυπο της εταιρείας.

Οι αποστολές iPhone αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, η υψηλότερη αύξηση μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών. Το iPhone 16 παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις σε αγορές όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νοτιοανατολική Ασία, ενώ η νέα σειρά iPhone 17 γνώρισε αυξανόμενη ζήτηση ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτή η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον κύκλο ανανέωσης συσκευών που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, με εκατομμύρια χρήστες να καθυστερούν αναβαθμίσεις και να επιστρέφουν τώρα στην αγορά.

Η Apple επωφελήθηκε από ισχυρή παρουσία σε αναδυόμενες και μεσαίες αγορές, καλύτερο product mix και προσαρμοσμένη στρατηγική τιμολόγησης. Στο τέταρτο τρίμηνο μόνη της κάλυψε το 25% των παγκόσμιων αποστολών, το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτύχει ποτέ σε τριμηνιαία βάση. Η Samsung κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 19% μερίδιο και αύξηση 5% στις αποστολές. Η σειρά Galaxy S25 και το Galaxy Z Fold7 ξεπέρασαν τις προηγούμενες γενιές στο premium τμήμα, ενώ η σειρά Galaxy A ενίσχυσε τη θέση της στο mid-range.

Η Xiaomi παρέμεινε τρίτη με σταθερό ποσοστό 13%, ωθούμενη από ισχυρή ζήτηση στη Νότια Αμερική και Νοτιοανατολική Ασία. Η vivo ανέβηκε στην πέμπτη θέση με αύξηση 3%, χάρη στην Ινδία, ανταλλάσσοντας θέσεις με την Oppo που έχασε 4% λόγω σκληρού ανταγωνισμού στην Κίνα και Ασία-Ειρηνικό. Εκτός Top 5, η Nothing κατέγραψε άλμα 31% και η Google 25%, δείχνοντας δυναμική σε niche κοινά.

Ωστόσο, το μέλλον προβληματίζει. Η εταιρεία Counterpoint αναθεώρησε τις προβλέψεις της για 2026 με μείωση 3% στις αποστολές λόγω ελλείψεων DRAM και NAND, καθώς οι κατασκευαστές chips δίνουν προτεραιότητα στα AI data centers. Οι τιμές για τις μνήμες έχουν ήδη ανέβει 20-30% φέτος και μπορεί να φτάσουν 40% επιπλέον μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026.