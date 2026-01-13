Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 25 εταιρείες εμπορίας ανθρώπινων σορών στις ΗΠΑ λειτουργούν από 2017.

Μια πολυεκατομμυριούχα βιομηχανία, σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, φαίνεται πως ανθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για το λεγόμενο body brokering, το εμπόριο ανθρώπινων σορών και μελών του σώματος που χρησιμοποιούνται για επιστημονική και ιατρική έρευνα, συχνά χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των οικογενειών των νεκρών.

Η δωρεά σώματος στην επιστήμη αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια συνειδητή επιλογή πολλών ανθρώπων μετά τον θάνατό τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το body brokering έχει μετατραπεί σε μια αμφιλεγόμενη πρακτική, με ιδιωτικές εταιρείες να αποκτούν σορούς, να τους τεμαχίζουν και στη συνέχεια να πωλούν ολόκληρα σώματα ή μέρη τους σε τρίτους, χωρίς να ενημερώνονται οι συγγενείς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr