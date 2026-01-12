Σέρρες: «Ο 17χρονος δεν βρέθηκε στο υπόγειο της οικοδομής», δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του 17χρονου θύματος από τις Σέρρες αναφορικά με το πού εντοπίστηκε νεκρό το θύμα αλλά και για την κατάθεση του 15χρονου δράστη.

Θλίψη έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, στις Σέρρες και ο δικγόρος του ανήλικου θύματος προχώρησε σε διευκρινήσεις για την υπόθεση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ αρχικά τόνισε - δεδομένου ότι ο δράστης είναι μόλις 15 ετών - ότι «η υπόοθεση δεν είναι απλά ένα καμπανάκι, είναι καμπάνα για όλη την κοινωνία» ενώ πληροφόρισε ότι το νομικό πλαίσιο για την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων προβλέπει ότι κάτω από τα 15 δεν υπάρχει κράτηση, δεν υπάρχει περιορισμός».

Αναφορικά με την υπόθεση και τη μοιραία νύχτα που ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός ο δικηγόρος και φίλος της οικογένειας κύριος Χαλκιόπουλος εξήγησε ότι από το πρώτο βιντεοληπτικό υλικό, που είδαν, φαίνεται ότι αμέσως μετά το περιστατικό στη Μητρόπολη Σερρών, το παιδί ναι μεν ήταν χτυπημένο και κρατούσε το πρόσωπό του, όταν μπήκε στον ΟΠΑΠ για να πλυθεί, αλλά στην συνέχεια βγαίνει έξω, ενώ σημείωσε ότι από άλλη κάμερα φαίνεται ότι τον μετέφεραν σπίτι με αυτοκίνητο δύο φίλοι του και ότι κατέβηκε και μπαίνει στην οικοδομή.

