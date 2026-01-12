«Στην Ευρώπη σώζονται, στην Ελλάδα πεθαίνουν αβοήθητοι»: Το τραγικό κενό στην εναέρια διάσωση

Ο έμπειρος χειριστής ελικοπτέρων Γιώργος Παπαδάκης εξηγεί γιατί η χώρα παραμένει «ουραγός χωρίς λόγο» στην προνοσοκομειακή φροντίδα από αέρος.

Σε μείζον πρόβλημα για τη χώρα μας έχει εξελιχθεί η προβληματική λειτουργία του συστήματος εναέριας διάσωσης, η οποία μοιάζει να περιορίζεται μόνο σε διακομιδές, κι αυτές, υπό συνθήκες και προϋποθέσεις και ορισμένες φορές με πολύωρες καθυστερήσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και την κατάληξη του τραυματία ή του ασθενούς. Τα παραδείγματα δυστυχώς πολλά και πρόσφατα, όπως την περασμένη εβδομάδα στην Άνδρο. ή πριν λίγο καιρό στο φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη όπου ο Στέλιος Παπαδογιαννάκης έχασε τη ζωή του περιμένοντας διασωστικό ελικόπτερο επί 20 ώρες.

Τα πράγματα όμως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι – και μάλιστα είναι εύκολο να αλλάξουν, απλά ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στις διασώσεις σε δυσπρόσιτα ή απομακρυσμένα μέρη, αλλά και εντός του αστικού ιστού – όπου, η διαφορά των λίγων λεπτών, μπορεί να αποτελέσει τη λεπτή γραμμή μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Υπολογίζεται, ότι οι ζωές που θα είχαν σωθεί χάρη στην έγκαιρη διάσωση, ανέρχονται ακόμα και σε πολλές χιλιάδες.

