Δεν το σκέφτεσαι, αλλά όντως επηρεάζουν τον ύπνο σου: 8 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις πριν κοιμηθείς

Ορισμένες αυθόρμητες συνήθειες της καθημερινότητας, επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου μας, διαταράσσοντας συνολικά το σύστημά μας.

Ο ύπνος είναι μία από τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού και, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθοριστικός παράγοντας για τη συνολική υγεία μας. Παρ’ όλα αυτά, στη σύγχρονη καθημερινότητα συχνά τον αντιμετωπίζουμε ως κάτι δευτερεύον, θυσιάζοντάς τον για λίγες ακόμη ώρες δουλειάς, διασκέδασης ή ατελείωτου σκρολαρίσματος στο κινητό.

Το αποτέλεσμα είναι, να ξυπνάμε κουρασμένοι, με μειωμένη συγκέντρωση και κακή διάθεση, χωρίς πάντα να μπορούμε να εντοπίσουμε την πραγματική αιτία. Η ποιότητα του ύπνου, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και από τις συνήθειες που προηγούνται της ώρας του ύπνου.

Πολλές από αυτές τις συνήθειες είναι τόσο ενσωματωμένες στην καθημερινότητά μας, που δεν τις αμφισβητούμε καν. Μία κούπα καφέ αργά το απόγευμα, ένα γρήγορο γλυκό το βράδυ - για να ικανοποιήσουμε τη λιγούρα της στιγμής - λίγα λεπτά ακόμα στο κινητό πριν κλείσουμε τα μάτια μας και πολλές ακόμα αυθόρμητες συμπεριφορές, επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου μας.

