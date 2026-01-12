Έξι φορητοί υπολογιστές ASUS που εντυπωσίασαν τους επισκέπτες της CES 2026

Είναι η αρχή του έτους, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για τις εταιρείες να παρουσιάσουν νέα προϊόντα στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών.

Η ASUS δεν απογοήτευσε ούτε φέτος και παρουσίασε μεγάλο αριθμό νέων συσκευών. Επιλέξαμε έξι φορητούς υπολογιστές που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο για τις επιδόσεις τους όσο και για τον καινοτόμο σχεδιασμό τους.

ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407

Αυτό που κάνει το το Zenbook DUO να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους φορητούς υπολογιστές είναι η μοναδική του σχεδίαση με διπλή οθόνη, που το καθιστά ιδανικό για χρήστες που εργάζονται με πολλά προγράμματα ταυτόχρονα. Το φετινό μοντέλο φέρνει αρκετές σημαντικές βελτιώσεις. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από Ceraluminum, καθιστώντας το πιο ρωμαλέο και ανθεκτικό στη φθορά. Οι δύο οθόνες ASUS Lumina Pro OLED 14 ιντσών έχουν εντυπωσιακά χαρακτηριστικά: ανάλυση 3K, φωτεινότητα έως 1000 nits, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR) από 48 Hz έως 144 Hz και ένα επιπλέον στρώμα που μειώνει την αντανάκλαση. Επιπλέον, το κενό μεταξύ των οθονών έχει μειωθεί κατά 70%, οπότε η εμπειρία του χρήστη είναι καλύτερη και αντίστοιχη με αυτή της χρήσης μιας μεγάλης οθόνης. Το ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407 τροφοδοτείται από τον τελευταίο επεξεργαστή Intel Core Ultra Series 3. Με μπαταρία 99 Wh, έχει εκπληκτικά καλή διάρκεια ζωής.

ASUS Zenbook A16 (UX3607)

Αυτό το μοντέλο είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για όσους αναζητούν έναν μεγάλο και ελαφρύ φορητό υπολογιστή. Αν και έχει οθόνη 16 ιντσών, ζυγίζει μόλις 1.2 κιλά, όσο δηλαδή ζυγίζουν οι φορητοί υπολογιστές με οθόνη 14 ιντσών. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση Ceraluminum, ενός ειδικού υλικού που χαρακτηρίζεται από χαμηλή μάζα, αλλά μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα. Η οθόνη ASUS Lumina OLED έχει ανάλυση 3K και μέγιστη φωτεινότητα έως 1000 nits. Αν νομίζατε ότι λόγω του μικρού βάρους του, το ASUS Zenbook A16 (UX3607) έχει πιο μέτρια απόδοση, κάνετε μεγάλο λάθος. Τροφοδοτείται από τον τελευταίο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, ο οποίος διαθέτει 18 πυρήνες και NPU ικανή για 80 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο (TOPS).

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13)

Ο νέος φορητός υπολογιστής ASUS ProArt είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με την GoPro, η οποία είναι εμφανής σε κάθε βήμα, ξεκινώντας από την ελκυστική συσκευασία, περνώντας από τις λεπτομέρειες στον φορητό υπολογιστή στο αναγνωρίσιμο μπλε χρώμα της GoPro, έως την ενσωμάτωση λογισμικού των υπηρεσιών και των μορφών βίντεο της GoPro. Σχεδιασμένο για να συνοδεύει τους δημιουργούς περιεχομένου παντού, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα κατασκευής, όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό αντοχής MIL-STD-810H σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρότυπα. Τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή AMD Ryzen AI Max+ 395 και μπορεί να συνδυαστεί με έως και 128 GB ενοποιημένης μνήμης. Διαθέτει οθόνη ASUS Lumina OLED 3K 13.3 ιντσών που μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες και υποστηρίζει γραφίδα. Ξεχωρίζει επίσης με το μοναδικό ASUS DialPad που επιταχύνει και διευκολύνει τη δημιουργική εργασία.

ASUS ExpertBook Ultra (B9406)

Ο φορητός υπολογιστής ASUS ExpertBook Ultra προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών χρηστών, στον οποίο είναι πραγματικά δύσκολο να βρει κανείς κάποιο αδύνατο σημείο. Ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό και είναι κατασκευασμένος από κράμα μαγνησίου και αλουμινίου, με φινίρισμα Nano Ceramic. Χάρη στον επεξεργαστή Intel Core Ultra X9 Series 3 και το σύστημα ψύξης ASUS ExpertCool Pro, έχει κορυφαία απόδοση. Η καινοτόμος οθόνη OLED 14 ιντσών προστατεύεται από γυαλί Corning Gorilla και έχει μέγιστη φωτεινότητα 1400 nits, οπότε η εργασία σε αυτήν είναι άνετη, ανεξάρτητα από το πόσο έντονο είναι το φως του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφάλεια, με πολλαπλούς μηχανισμούς που περιλαμβάνονται στο ASUS ExpertGuardian.

ROG Zephyrus Duo (GX651)

Σας αρέσει η ιδέα του Zenbook DUO, αλλά χρειάζεστε έναν πιο ισχυρό φορητό υπολογιστή; Το ROG Zephyrus Duo είναι φτιαγμένο για εσάς. Το gaming σε δύο μεγάλες οθόνες ROG Nebula HDR OLED 16" είναι μια απίστευτη εμπειρία, αλλά αυτός ο φορητός υπολογιστής είναι επίσης ιδανικός για απαιτητικές εργασίες. Οι οθόνες μπορούν να περιστραφούν έως 320 μοίρες, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τη θέση που σας ταιριάζει καλύτερα. Το ROG Zephyrus Duo (GX651) βασίζεται σε έναν συνδυασμό του τελευταίου επεξεργαστή Intel Core Ultra Series 3 και της κάρτας γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5090. Το σασί του είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και διαθέτει αποσπώμενο πληκτρολόγιο Bluetooth.

ROG Zephyrus G16 (GU606)

Προορισμένο για χρήστες που αναζητούν μια ισχυρή και φορητή λύση, το ROG Zephyrus G16 (GU606) με βάρος 1.85 kg είναι ένα από τα ελαφρύτερα gaming laptop με οθόνη 16 ιντσών. Χαρακτηρίζεται από διακριτικό και κομψό σχεδιασμό, ενώ ο επεξεργαστής Intel Core Ultra 9 386H και η κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX (έως RTX 5090) είναι ενσωματωμένα στο συμπαγές σώμα του. Όπως ήταν αναμενόμενο, η οθόνη είναι εξαιρετική: ανάλυση 2.5K, ρυθμός ανανέωσης 240 Hz, φωτεινότητα 1100 nits, χρόνος απόκρισης 0.2 ms... Διαθέτει έξι ηχεία και, εκτός από τις συνήθεις θύρες, υπάρχει επίσης χώρος για έναν αναγνώστη καρτών SD πλήρους μεγέθους.