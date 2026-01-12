Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

Συντονισμένη διεθνής ανίχνευση.

Μια εκθαμβωτική κοσμική έκλαμψη, σύντομη αλλά εξαιρετικά ισχυρή, διήνυσε πάνω από 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν φτάσει στη Γη. Το φως της ταξίδεψε σε ένα σύμπαν που βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδιά του, ασταθές και σκοτεινό, πολύ πριν σχηματιστούν γαλαξίες όπως ο δικός μας. Η έκρηξη διήρκεσε μόλις δέκα δευτερόλεπτα.

Η προέλευσή της δεν ήταν άμεσα σαφής. Καθώς όμως συγκεντρώνονταν δεδομένα από διαστημικά και επίγεια τηλεσκόπια, οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι παρατηρούσαν κάτι πολύ παλαιότερο από οτιδήποτε είχε καταγραφεί μέχρι σήμερα στην κατηγορία του. Ίσως ένα αστέρι που κατέρρευσε ή ένας τύπος αστρικού θανάτου που δεν έχει ακόμη πλήρως κατανοηθεί.

Παρόμοια σήματα δεν είναι ασυνήθιστα. Καταγράφονται, μελετώνται και αναλύονται. Όμως αυτό ξεχώρισε. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να φτάσει στη Γη και η εξέλιξή του το καθιστούν μοναδικό.

