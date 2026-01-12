Το Avowed έρχεται στο PS5 με νέα modes και περιεχόμενο (vid)

Το Avowed του Xbox έρχεται και αυτό στο PS5

Το Avowed, το first-person action RPG της Obsidian Entertainment στον κόσμο Eora (από το Pillars of Eternity), έρχεται για PS5 στις 17 Φεβρουαρίου 2026, μαζί με την επετειακή ενημέρωση που θα προσθέσει το New Game Plus mode, νέες φυλές χαρακτήρων, τύπους όπλων, Photo Mode και άλλες βελτιώσεις.

Η ανακοίνωση έγινε στο New Game Plus showcase, ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του τίτλου και ενισχύει την στρατηγική της Microsoft για cross-platform κυκλοφορίες των first party games της.