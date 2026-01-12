GXT 493 PS Carus, προσιτά και πρακτικά ασύρματα ακουστικά για το PS5 (vid)

Η Trust παρουσιάζει τα GXT 493 PS Carus για το PS5

Το Trust GXT 493PS Carus είναι ασύρματο over-ear headset, ειδικά σχεδιασμένο για PS5 και συμβατό με PC, Xbox, Nintendo Switch και smartphones μέσω 2.4GHz dongle ή Bluetooth.

Οι drivers 50mm εξασφαλίζουν ισχυρό ήχο με “βαθιά” μπάσα και καθαρή απόδοση, ιδανικό για immersive εμπειρίες σε gaming sessions.

Η αυτονομία του φτάνει τις 30 ώρες σε wireless λειτουργία και 70 ώρες σε Bluetooth, με γρήγορη φόρτιση μέσω USB-C σε λιγότερο από 2 ώρες, επιτρέποντας αδιάλειπτη χρήση.

Το design με μαλακά ear pads από PU leather και ρυθμιζόμενο headband προσφέρει άνεση σε παρατεταμένη χρήση, ενώ το αποσπώμενο μικρόφωνο με mute switch εγγυάται καθαρή επικοινωνία σε multiplayer περιβάλλοντα.

Με τιμή λίγο πάνω από τα 50€, ξεχωρίζει ως value-for-money λύση, συνδυάζοντας άνεση, αντοχή μπαταρίας και πολλαπλή συνδεσιμότητα. Δείτε περισσότερα στο επίσημο site της Trust, εδώ.