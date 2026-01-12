Σημαντικές βελτιώσεις στο Poco F8 Ultra δείχνει video από το εσωτερικό του κινητού

Δείτε τις αλλαγές που έχει το Poco F8 Ultra στο εσωτερικό του

Το Poco F8 Ultra, κορυφαίο μοντέλο της Poco, παρουσιάστηκε με ισχυρές επιδόσεις σε προσιτή τιμή και αποκαλύπτεται πλήρως σε video teardown από το PBKreviews. Το νέο υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα από την «καρδιά» του κινητού αποκαλύπτει βελτιωμένη επισκευασιμότητα σε σχέση με προηγούμενες γενιές της F-series που δέχονταν κριτική για τη δυσκολία πρόσβασης στα διάφορα εσωτερικά τμήματα.

Παρόλο που παραμένει μια πρόκληση λόγω των στοιβαγμένων εξαρτημάτων και της άφθονης κόλλας, η κατασκευή δείχνει σημαντική πρόοδο, με ενισχυμένο αλουμινένιο πλαίσιο στη μέση που προσφέρει δομική ανθεκτικότητα και ειδική ενίσχυση γύρω από το camera island.

Εκεί ακριβώς, κάτω από το camera bump, κρύβεται και το ενσωματωμένο subwoofer, μια μικροσκοπική μονάδα που ενισχύει τον ήχο του τηλεφώνου και αποδεικνύεται και εδώ ότι τοποθετημένη στρατηγικά για καλύτερη απόδοση χωρίς να θυσιάζει χώρο.

Η μπαταρία παραμένει δύσκολα προσβάσιμη, «θαμμένη» κάτω από δεκάδες εξαρτήματα, απαιτώντας προσεκτική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση. Στον τομέα της ψύξης, όλα λειτουργούν όπως αναμενόταν: «πλούσια» thermal pads και στρώματα χαλκού περιβάλλουν το SoC και τη μπαταρία, εξασφαλίζοντας αποδοτική διαχείριση θερμοκρασίας σε gaming ή και multitasking.

Συνολικά, το teardown επιβεβαιώνει την ποιοτική κατασκευή χωρίς εκπλήξεις, τονίζοντας την προσπάθεια της Xiaomi/Poco για καλύτερο repairability score στα flagship killers.