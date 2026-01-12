Αν κάποιος δυσκολεύεται με αυτά τα 8 καθημερινά πράγματα, είναι πιο ευφυής από το 95% των ανθρώπων

Το να δυσκολεύεσαι με μερικές καθημερινές εργασίες δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνεις, σημαίνει ότι είσαι ένας ευφυής άνθρωπος με εγκέφαλο βελτιστοποιημένο για το βάθος

Πολλοί από εμάς νιώθουμε μια «αδιόρατη ντροπή» όταν δυσκολευόμαστε σε πράγματα που οι γύρω μας μοιάζουν να κάνουν αβίαστα. Ίσως το έχεις βιώσει κι εσύ. Ξεχνάς συχνά τα κλειδιά σου και ψάχνεις τι πάει «λάθος», η γραφειοκρατία σε πανικοβάλλει και δεν ξέρεις το γιατί ή οι τυπικές κοινωνικές συζητήσεις σε εξαντλούν και πάλι ψάχνεις το αν φταις εσύ.

Συχνά θεωρούμε ότι αυτές οι δυσκολίες είναι αδυναμίες. Ωστόσο, η ψυχολογία προτείνει μια διαφορετική οπτική: ένας ευφυής άνθρωπος δεν είναι απαραίτητα «καλός στα πάντα». Αντίθετα, ένας ιδιαίτερα ευφυής νους είναι συχνά τόσο βελτιστοποιημένος για τη βαθιά ανάλυση και τη δημιουργικότητα, που οι αυτοματοποιημένες εργασίες της καθημερινότητας φαντάζουν ξένες.

