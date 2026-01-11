Ανακάλυψαν σπάνιο φανάρι-νεράιδας: «Υπάρχει σε αυτή τη μικρή γωνιά του κόσμου»

Η φύση συνεχίζει να μας εκπλήσσει, καθώς επιστήμονες εντόπισαν στη Μαλαισία ένα εξαιρετικά σπάνιο φυτό, γνωστό ως «φανό των νεράιδων», το οποίο ζει υπόγεια και επιβιώνει χωρίς χλωροφύλλη.

Σε υγρά δάση σε όλο τον πλανήτη, μικροσκοπικά και ασυνήθιστα φυτά παραμένουν κρυμμένα κάτω από το έδαφος και μόνο περιστασιακά αφήνουν τα άνθη τους να ξεπροβάλουν στην επιφάνεια. Είναι γνωστά ως «φανοί των νεράιδων» και ανήκουν στο γένος Thismia.

Πρόκειται για φυτά που θεωρούνται από ορισμένους επιστήμονες «τέρατα της βιολογίας», καθώς δεν παράγουν τη δική τους τροφή. Αντίθετα, αποσπούν θρεπτικά συστατικά από υπόγειους μύκητες, επειδή στερούνται της πράσινης χλωροφύλλης που απαιτείται για τη φωτοσύνθεση.

Η νέα ανακάλυψη στη Μαλαισία: Πώς εντοπίστηκε το σπάνιο φυτό;

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστά περίπου 120 είδη «φανού των νεράιδων». Ωστόσο, πρόσφατα εντοπίστηκε ένα νέο είδος, με την ονομασία Thismia selangorensis, σε χώρο αναψυχής στη Μαλαισία. Το φυτό θεωρείται ότι βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης, καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόλις 20 δείγματα.

Η βοτανικός Mat Yunoh Siti-Munirah από το Ινστιτούτο Δασικής Έρευνας της Μαλαισίας αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για άγνωστο είδος, όταν είδε φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Gim Siew Tan.

Ο Tan εντόπισε για πρώτη φορά το φυτό να αναπτύσσεται δίπλα στις ρίζες ενός δέντρου κοντά σε ποτάμι, σε περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή για πικνίκ, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Siti-Munirah τόνισε: «Αυτή η ανακάλυψη δείχνει ότι οι σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις δεν περιορίζονται στις απομακρυσμένες ζούγκλες, αλλά μπορούν να γίνουν και σε κοινά περιβάλλοντα, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει ελάχιστα περιθώρια προσδοκίας».

Το μικρό και ευάλωτο αυτό λουλούδι, όπως σημειώνει, «υπάρχει σε αυτή τη μικρή γωνιά του κόσμου», σε μια περιοχή της Μαλαισίας που μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν πιθανό σημείο για τόσο σπάνια ευρήματα.

