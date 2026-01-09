Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

Πώς ένας μαθηματικός τύπος φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις

Ορισμένοι επιστήμονες, ωστόσο, έχουν χρησιμοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και μαθηματικά μοντέλα για να εκτιμήσουν κατά πόσο ένα σενάριο αποκάλυψης είναι εφικτό.

Από το 1798, ο Βρετανός οικονομολόγος Τόμας Μάλθους προέβλεψε ότι ο κόσμος θα καταρρεύσει λόγω υπερπληθυσμού και έλλειψης τροφής.

«Η πείνα φαίνεται να είναι η τελευταία, η πιο τρομερή λύση της φύσης», έλεγε τότε.

«Η δύναμη του πληθυσμού υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα της γης να παράγει τα προς το ζην για τον άνθρωπο, κι έτσι ο πρόωρος θάνατος θα επισκεφθεί με κάποιο τρόπο την ανθρώπινη φυλή», συμπλήρωνε.

