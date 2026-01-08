Μητροπολίτης Κοζάνης: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

«Ο μεν Ηρακλής δείχνει το δρόμο της αρετής, ο δε Οδυσσέας, με την Ιθάκη του, δείχνει το δρόμο του ΕΓΩ και της κακίας», σημείωσε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης.

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε ξανά με τον λόγο του ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος ανήμερα των Θεοφανείων

Στο κήρυγμά του, έπειτα από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη πολύνεκρη τραγωδία σε μπαρ του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, υποστηρίζοντας ότι τα 47 νέα παιδιά που σκοτώθηκαν στη φονική πυρκαγιά ακολούθησαν το «εγώ και την κακία του Οδυσσέα» και όχι «το δρόμο της αρετής του Ηρακλή».

