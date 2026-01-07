Το γενετικό «κλειδί» της μακροζωίας: Τι αποκάλυψε το DNA γυναίκας που έζησε 117 χρόνια

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Ισπανία, βασισμένη στην ανάλυση δειγμάτων DNA της μακροβιότερης γυναίκας των σύγχρονων χρόνων, ανοίγει τον δρόμο για την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών που δείχνουν ότι η γήρανση δεν είναι απαραίτητα συνώνυμη με την ασθένεια και τη σωματική παρακμή.

Όταν η Μαρία Μπράνιας Μορέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών και 168 ημερών, άφησε πίσω της κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή ιστορία ζωής.

Το γενετικό της υλικό, ο μεταβολισμός και το μικροβίωμά της εξελίχθηκαν σε πολύτιμα εργαλεία για τους επιστήμονες που προσπαθούν να κατανοήσουν πώς το ανθρώπινο σώμα μπορεί να διατηρεί υγεία και ζωτικότητα πολύ πέρα από τα συνήθη όρια.

