Αλίκη Καλλέργη: Η οικογένειά της έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι

Αστέρι με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και έλαβε το όνομα «Αλίκη».

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη ανάρτησε πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού στο όνομά της. Σύμφωνα με το έγγραφο, αστέρι με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και έλαβε το όνομα «Αλίκη».

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική πράξη μνήμης, μετά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας στο Κραν Μοντανά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr