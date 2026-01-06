5 συνήθειες που ακολουθούν οι υγιείς άνθρωποι πριν τις 7 το πρωί

Αυτός θα είναι ένας καλός στόχος για το 2026...

Οι περισσότεροι ξεκινάμε τη μέρα μας πατώντας αναβολή ξανά και ξανά, σηκωνόμαστε βιαστικά, πίνουμε γρήγορα τον καφέ και τρέχουμε για να μην αργήσουμε στη δουλειά. Αν και κάθε φορά λέμε πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά και θα υιοθετήσουμε μια καλύτερη πρωινή ρουτίνα, το επόμενο πρωινό μας βρίσκει ακριβώς με την ίδια ακολουθία.

Φυσικά δεν είναι τυχαίο που οι υποσχέσεις μας δεν πιάνουν τόπο. Κι αυτό γιατί ο τρόπος που ξεκινάμε το πρωί, επηρεάζει άμεσα την ενέργεια, την υγεία και τις επιλογές που θα κάνουμε όλη την υπόλοιπη μέρα. Στον αντίποδα, κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν πρωινές συνήθειες που τους επιτρέπει να είναι υγιείς. Δεν κάνουν κάτι ακραίο, δεν ξυπνούν δηλαδή από τις 5 το πρωί - απλά ενσωματώνουν αυτές τις συνήθειες πριν τις 7 π.μ., ούτως ώστε να θέτουν τις βάσεις για μια καλύτερη μέρα.

