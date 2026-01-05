Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς

Ερυθρός τόνος πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία στο Τόκιο.

Ένας ογκώδης ερυθρός τόνος προκάλεσε αίσθηση στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο το πρωί της Δευτέρας, αγγίζοντας το ρεκόρ των 510,3 εκατομμυρίων γιεν (3,2 εκατομμύρια δολάρια) στην πρώτη δημοπρασία της αγοράς για φέτος.

Η νικητήρια προσφορά για το ψάρι των 243 κιλών προήλθε από την Kiyomura Corp, τη διαχειρίστρια της δημοφιλούς αλυσίδας σούσι Sushi Zanmai, η οποία έχει καταστήματα σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. «Ο πρώτος τόνος της χρονιάς φέρνει καλή τύχη», δήλωσε ο Kιγιόσι Κιμούρα, πρόεδρος της εταιρείας και γνωστό πρόσωπο στην ετήσια δημοπρασία της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με το Kyodo.

