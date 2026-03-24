Η Ελλάδα πέτυχε τη 2η μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ΕΕ το 2025

Σημαντική μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με την Κομισιόν. Οι προσπάθειες για οδική ασφάλεια συνεχίζονται με έμφαση σε υποδομές, ελέγχους και εκπαίδευση.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, με 517 νεκρούς έναντι 665 το 2024, σημειώνοντας πτώση 22%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Συνολικά, η ΕΕ κατέγραψε 19.400 θανάτους από τροχαία το 2025, μειωμένους κατά 3% σε σχέση με το 2024. Η Κομισιόν τονίζει ότι πρόκειται για σημαντική πρόοδο, δεδομένης της αύξησης των οχημάτων, αλλά επισημαίνει ότι οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμη φτάσει στο στόχο της μείωσης κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030.

Μεταξύ των κρατών-μελών, αξιοσημείωτες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (-38%) και στην Ελλάδα (-22%). Αντίθετα, χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ η Σουηδία και η Δανία παραμένουν οι πιο ασφαλείς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν οι πιο επικίνδυνοι (53% των θανάτων), ενώ στα αστικά κέντρα οι πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες μοτοσικλετών αντιπροσωπεύουν το 70% των θανάτων. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 77% των θυμάτων, με ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα μεταξύ νέων 18-24 ετών και ηλικιωμένων άνω των 65. Επιπλέον, καταγράφεται αύξηση ατυχημάτων με χρήστες προσωπικών συσκευών μετακίνησης, όπως ηλεκτρικά πατίνια.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι η μείωση των θανάτων αποτελεί «προτεραιότητα εθνικής σημασίας», επισημαίνοντας τη συνδυασμένη δράση σε υποδομές, θεσμικά μέτρα και εκπαίδευση οδηγών. Ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε ότι ο νέος ΚΟΚ, οι αυστηρότεροι έλεγχοι, τα νέα οδικά έργα και οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης συνέβαλαν σημαντικά στο αποτέλεσμα. Ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος σημείωσε ότι η εφαρμογή μέτρων όπως η οδική παιδεία και η αναβάθμιση επικίνδυνων δρόμων είναι καθοριστική για τη μείωση ατυχημάτων και την προστασία ζωών.

Τα στοιχεία της Κομισιόν αναδεικνύουν τη θετική πορεία της Ελλάδας, ωστόσο υπογραμμίζουν την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και εντατικοποίησης των προσπαθειών για περαιτέρω μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

