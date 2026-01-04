Ομόφωνη απόφαση για κλιμάκωση οι αγρότες: 48ωρο κλείσιμο των δρόμων μετά τα Θεοφάνια

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, στην Πανελλαδική Σύσκεψη που έλαβε χώρα στα Μάλγαρα.

Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα σήμερα το μεσημέρι (4/1).

Αναλυτικά, στη σύσκεψη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήραν μέρος 62 μπλόκα, και το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά, θα γίνει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων.

