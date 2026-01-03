Ψυχολόγος του Harvard αποκαλύπτει: 8 φράσεις που χρησιμοποιούν καθημερινά τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια

Ναι, υπάρχουν φράσεις που μπορούν να σώσουν τη σχέση σου

Η διατήρηση μιας υγιούς και ευτυχισμένης σχέσης δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά καθημερινής προσπάθειας και σωστής επικοινωνίας. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτό, λογικά. Συχνά, ωστόσο πιστεύουμε ότι τα «τέλεια» ζευγάρια δεν μαλώνουν ποτέ. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: Τα πιο επιτυχημένα και ευτυχισμένα ζευγάρια δεν αποφεύγουν τη σύγκρουση, αλλά ξέρουν πώς να την διαχειρίζονται με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Η Dr. Cortney Warren, ψυχολόγος εκπαιδευμένη στο Harvard με εξειδίκευση στις σχέσεις, υποστηρίζει ότι ο τρόπος που μιλάς στον σύντροφό σου στις καθημερινές στιγμές, και όχι μόνο στις μεγάλες κρίσεις και στους τσακωμούς, καθορίζει τη διάρκεια του της σχέσης σας. Γιατί, η επιτυχία μιας σχέσης δεν κρίνεται από την απουσία συγκρούσεων, αλλά από τον τρόπο που επικοινωνούμε μέσα σε αυτές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr