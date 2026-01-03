Μενίδι: Ο εργαζόμενος του δήμου που τραυματίστηκε από Ρομά μιλά για την επίθεση

Σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών στην περιοχή της Αυλίζας στο Μενίδι.

Ένας εφιάλτης που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή περιγράφει ο εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή της Αυλίζας.

Ο υπάλληλος έχει πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ΚΑΤ και αναρρώνει, ωστόσο οι μνήμες από το περιστατικό παραμένουν νωπές. Όπως λέει: «Κάποια στιγμή που ήμασταν στην υπηρεσία, ακούμε από πίσω φωνές και βρισιές. Ξαφνικά ήρθαν προς το μέρος μας κάποια άτομα, μας έβριζαν και μας έσπρωχναν. Ξεκίνησε ένας έντονος διαπληκτισμός».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr