Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας κοντά σε στρατιωτική βάση: Μπλακ άουτ και σύννεφα καπνού

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση.

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr