ΕΛΑΣ στους εκδρομείς: «Αποφύγετε τη μαζική επιστροφή»

Η ΕΛΑΣ καλεί τους ταξιδιώτες να αποφύγουν τη μαζική επιστροφή εξαιτίας των μπλόκων. Οι αγρότες φαίνεται ότι αφήνουν ανοικτό «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση.

Κρίσιμο το 48ωρο που έρχεται για το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το Σάββατο (03/01) αναμένεται η εισηγητική πρόταση των μπλόκων ενόψει της καθοριστικής πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής (04/01) στα Μάλγαρα.

