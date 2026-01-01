Τι στο καλό είναι το bookfishing, η νέα τάση στα dating apps;

Το bookfishing έχει έντονη παρουσία στα dating apps, κυρίως γιατί πολλοί πιστεύουν πως κρατώντας ένα βιβλίο μπορούν να βγουν περισσότερα ραντεβού. Και έχουν δίκιο.

Το bookfishing φαίνεται πως έχει γίνει μεγάλη τάση στα dating apps, αλλά τις περισσότερες φορές καταλήγει σε φιάσκο. Ας πάρουμε όμως τα δεδομένα από την αρχή, ξεκινώντας από τα βασικά. Αν δεις κάποιον στο μετρό, στην παραλία ή σε ένα παγκάκι να διαβάζει το βιβλίο του, πιθανόν θα σου κινήσει το ενδιαφέρον, σωστά;

Θα θεωρήσεις ενδεχομένως πως είναι έξυπνος, ψαγμένος, συναισθηματικά ώριμος και σίγουρα πιο ενδιαφέρων από άλλους. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εσένα, εξού και ο λογαριασμός στο Instagram «Hot Dudes Reading» έχει 1,3 εκατομμύρια ακολούθους, όπως σημειώνει το PopSugar.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr