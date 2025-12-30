Τέλη κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία-Δεν θα δοθεί παράταση

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) λήγει η διορία για την αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Αν οι οδηγοί δεν είναι συνεπείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα.

Αύριο Πέμπτη (31/12) - Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι η τελευταία ευκαιρία για την αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Να τονίσουμε ότι δεν θα υπάρξει παράταση και έτσι, όποιος οδηγός δεν τα πληρώσει εγκαίρως, θα πρέπει να πληρώσει «τσουχτερό» πρόστιμο.

