Η στιγμή που αγρότες κλείνουν παρακαμπτήριες στη Νίκαια: Ένταση αλλά και στήριξη από οδηγούς

Αγρότες έκλεισαν παρακαμπτήριες οδούς στη Νίκαια. Μικροένταση στο σημείο, αλλά και δηλώσεις στήριξης από διερχόμενους οδηγούς.

Mπλόκο στις παρακαμπτήριες οδούς του κόμβου της Νίκαιας έστησαν από τις 16:00 οι αγρότες της Λάρισας, κινούμενοι προς το σημείο με τα τρακτέρ τους, μαύρες σημαίες, κόρνες και συνθήματα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, άλλη ομάδα αγροτών κινήθηκε προς το Κιλελέρ, ενώ θα γίνει και πομπή αγροτών και κτηνοτρόφων προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους.

