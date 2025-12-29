The Voice: Αυτοί είναι οι 9 φιναλίστ που διεκδικούν τη νίκη

Οι 9 φιναλίστ του The Voice ετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό στον ΣΚΑΪ, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, μουσική και κορυφαίες ερμηνείες.

Το The Voice έφτασε στη μεγάλη του κορύφωση, με τους 9 φιναλίστ που επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ανεβαίνουν στη σκηνή του ΣΚΑΪ για τον τελικό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Ένας μαραθώνιος ερμηνειών ολοκληρώνεται, με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης φωνής της Ελλάδας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr