Στον ελεύθερο ΑΝΤ1 το μαχητικό παιχνίδι με παρουσιαστή τον Ντάνο

Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα προβληθεί και από την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ικανοποιημένοι είναι στον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ από την πορεία που καταγράφει το νέο μαχητικό παιχνίδι «ΜCP Warrior» που προβάλλεται στο ΑΝΤ1 + με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ το πρότζεκτ δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. 10 κορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Την καθοδήγηση τους έχει ο «Ντάνος».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr